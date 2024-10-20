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Elazığ'da Yaya Trafik Kazası: Bir Yaralı

Elazığ'da Yaya Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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