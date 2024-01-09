Elazığ'da yaşlı vatandaşların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ'da iki yaşlı vatandaşın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma çıkan iki vatandaş bir anda kavga etmeye başladı. Akranlarının müdahalesiyle bir süreliğine ayrılan taraflar daha sonra tekrar kavgaya tutuştu. Birbirlerine yumruk atan iki yaşlı vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ