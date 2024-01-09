Elazığ'da yaşlı iki vatandaş birbirine girdi

ELAZIĞ - Elazığ'da iki yaşlı vatandaşın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, merkeze bağlı Hilalkent Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma çıkan iki vatandaş bir anda kavga etmeye başladı. Akranlarının müdahalesiyle bir süre ayrılan taraflar daha sonra tekrar kavgaya tutuştu. Bir birlerine yumruk atan iki yaşlı vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.