Elazığ'da yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki A.B. yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada B.N.A. idaresindeki 34 EZV 288 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ