Elazığ'da yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara para karşılığında banka hesabı açtırıp bu hesapları yasadışı bahiste kazanılan paraların transferinde kullanan 5 şüpheli yakalandı. Banka ve Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ELAZIĞ