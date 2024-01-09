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Elazığ'da Yasa Dışı Avcılara İdari İşlem Uygulandı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından yaşa dışı avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından yaşa dışı avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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