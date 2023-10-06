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Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan şüpheli ve hükümlü tutuklandı

Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında hırsızlık suçundan aranan M.K. ve hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.B. yakalandı. Şüpheli ve hükümlü, adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.