Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da yapılan asayiş uygulamalarında 9 şüpheli ve 6 yabancı uyruklu yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında aranması olan 9 şüpheli ve kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin son 2 gün içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında aranması olan 9 şüpheli ve kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulamaları devam ediyor. Bu çerçevede son iki gün içerisinde kent merkezinde yapılan çalışmalarda 3 bin 145 şahıs ve 567 araç sorgulanırken 111 umuma açık iş yeri, 18 metruk bina ve 12 park bahçe denetlendi. Denetimlerde, 35 araca idari para cezası uygulanırken, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 25 adet fişek, 3 adet kesici alet, 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca aranan 9 şahıs ve kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

5 AYLIK ENFLASYON ORANI 2023: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Kasım ayı enflasyon oranı ne? TÜİK enflasyonu yüzde kaç açıkladı? Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi! Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor? Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title