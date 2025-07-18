Elazığ'da Yangın Tekrar Başladı

Elazığ'da Yangın Tekrar Başladı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün kontrol altına alınan örtü yangını, bugün yeniden çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip ve araç gönderildi.

Elazığ'da dün çıkan ve gece kontrol altına alınan örtü yangını bugün yeniden başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sivrice ilçesi Çatakkaya köyü mevkiinde dün henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 500 dönümlük alan zarar gördü.

Öğleden sonra aynı bölgede yeniden yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 70 personel, 1 dozer, 2 greyder, 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ile yangına müdahale ediliyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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