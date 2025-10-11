Haberler

Elazığ'da Yangın: Ev ve İş Yerinde Büyük Maddi Hasar

Elazığ'da Yangın: Ev ve İş Yerinde Büyük Maddi Hasar
Elazığ'ın Keban ilçesinde bir evin çatısında başlayan yangın, iş yerine sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı ve incelemeler başlatıldı.

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Fethi Oruç'a ait iş yerine sıçradı. Haber verilmesi üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken ev ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
