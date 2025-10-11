Elazığ'da Yangın: Ev ve İş Yerinde Büyük Maddi Hasar

Elazığ'da bir evin çatısında başlayan yangın iş yerine sıçradı. Yangında ev ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Fethi Oruç'a ait iş yerine sıçradı. Haber verilmesi üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken ev ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ