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Elazığ'da Yangın Çıkan Eve Sahip Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Yangın Çıkan Eve Sahip Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'ın Bük mezrasında çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken, yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Elazığ'da bir mezrada çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale gelirken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, Beşoluk köyü Bük mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkışıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştirilen şahsın Z.D. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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