Elazığ'da Yakalanan Zanlı ve Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri yaptığı çalışmalar ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede yakalanan, 17 kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı ile bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri yaptığı çalışmalar ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede yakalanan, 17 kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı ile bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ile asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ekiplerin çalışması çerçevesinde hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen İ.Y. ve Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi üzerinde orta hasarlı apartmandan hırsızlık yapan C.F. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli ve zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ