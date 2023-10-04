Elazığ'da Yakalanan 3 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Zanlılar arasında hırsızlık, fuhuşa teşvik etmek, tutuklu veya hükümlünün kaçması ve cinsel taciz suçlarından hapis cezası bulunanlar yer alıyor.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan ve ardından adliyeye sevk edilen, toplamda 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.K (25), 'Fuhuşa Teşvik Etmek Yer ve İmkan Sağlamak, Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçlarından 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K.(30) ve cinsel taciz suçundan 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.M.(34) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca çarşı mahalle bekçileri tarafından devam eden kontrollerde aranması olan şüpheli O.D'nin (32) bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir adet fişek ile birlikte yakalandığı bildirildi. - ELAZIĞ