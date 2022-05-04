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Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti Elazığ'da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. Birçok alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak Elazığ'da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü. Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.

Belediye ekiplerini kente genelinde çalışma yürüttüğü bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ, su, 3. Sayfa, Haberler

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