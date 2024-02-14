Elazığ'da yağış ve sis nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sağanak yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya yolu Gözeli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çaptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.