Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da virajı alamayan sürücü, otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu

Güncelleme:

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen kazada, virajı alamayan sürücü otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da virajı alamayan sürücü, otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan sürücü, otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Araç vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Yerel Haberler Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title