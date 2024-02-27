Elazığ'da virajı alamayan sürücü, otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan sürücü, otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Araç vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ