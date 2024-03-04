Elazığ'da Vatandaşın Bahçesinde Yılanla Sohbeti
Elazığ'ın merkeze bağlı Kürdemlik köyünde bir vatandaşın bahçesinde gördüğü 3 metre uzunluğundaki yılanla yaptığı konuşma izleyenleri gülümsetti. Vatandaşın yılanla olan sohbeti cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Elazığ'da bir vatandaşın bahçesinde gördüğü yılanla sohbeti izleyenleri gülümsetti.
Elazığ'ın merkeze bağlı Kürdemlik köyünde 3 metre uzunluğunda yılan gören vatandaş, yılanla konuşmaya başladı. Yılanla konuşurken o anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş, "Sen nereye gidersin, tabii ora senin yerindir, dostumun dostu gidir, kepçeci Ahmet onu ortaya çıkardı, nereye ula nereye zoppo" gibi cümleler kurdu. Yılan bir süre sonra ortadan kaybolurken geriye vatandaşın yılanla gülümseten konuşması kaldı. - ELAZIĞ