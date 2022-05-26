Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama - Haberler

Elazığ'da polisin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.O. (27) isimli şüphelinin kalmış olduğu otel odasına yapıldı. Operasyonda satışa hazır vaziyette 10 parça halinde toplam 7 gram kokain maddesi 2 parça halinde toplam 8 gram esrar maddesi ele geçirildi.

' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan B.O., aynı gün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa