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Elazığ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 4 parça halinde 136,12 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 574 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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