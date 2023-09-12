Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine takibe alınan A.Ö. isimli şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 17 gram metamfetamin ile uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ'da üzerinde uyuşturucu ile yakalanan A.Ö.(28) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine 38 suç kaydı bulunan A.Ö.?yü isimli şüpheliyi takibe aldı. Durdurulan şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 17 gram metamfetamin ile uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan folyo, makas, eldiven ve bant ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)