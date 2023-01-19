Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapılırken, çalışmalar sırasında ise 9,21 gram metamfetamin, 1 kilo 123,77 gram kubar esrar, 5,35 gram toz esrar ve 113 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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