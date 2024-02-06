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Elazığ'da Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu taciri 3 şüpheli yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Operasyonda 500 gram toz esrar, metamfetamin, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu taciri 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 500 gram toz esrar, metamfetamin, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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