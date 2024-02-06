Elazığ'da Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu taciri 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 500 gram toz esrar, metamfetamin, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. - ELAZIĞ