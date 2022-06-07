Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı Elazığ'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Elazığ'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan Ö.Ç. ve A.S.'yi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Ö.Ç. ve A.S. bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden uyuşturucu madde temin eden 2 şahsın üst aramasında ise 3 paket içerisinde 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslara 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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