Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

Elazığ'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan Ö.Ç. ve A.S.'yi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Ö.Ç. ve A.S. bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerden uyuşturucu madde temin eden 2 şahsın üst aramasında ise 3 paket içerisinde 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslara 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title