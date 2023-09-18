Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E'. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yakalanan zanlının adresinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.