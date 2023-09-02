Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E'yi gözaltına aldı. Aramalarda 49,31 gram esrar ile 73 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.