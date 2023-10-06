Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda R.Ç. isimli şüpheli tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.Ç. düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 5,94 gram metamfetamin, 3,83 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.