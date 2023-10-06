Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Doğukent ve Kültür Mahallesinde bulunan ağır hasarlı boşaltılmış binalara yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada, 2,56 gram metamfetamin ve 13.94 gram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.