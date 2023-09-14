Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda M.B.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.B.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Jandarmanın bir adrese düzenlediği operasyonda M.B.Ö ile O.D, A.Y, A.K, F.K, A.U. gözaltına alındı.
Adreste tabanca, 5 gram kubar esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa