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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda M.B.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.B.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Jandarmanın bir adrese düzenlediği operasyonda M.B.Ö ile O.D, A.Y, A.K, F.K, A.U. gözaltına alındı.

Adreste tabanca, 5 gram kubar esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Elazığ Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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