Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda M.B.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.