Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 9 kilo 760 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve sentetik ilaç ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.