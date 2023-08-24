Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 354 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada, bagaj altına ve stepneye gizlenmiş halinde 3 parça halinde 3 kilo 354 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.