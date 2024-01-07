Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, pirinç paketlerinin içerisine salça ile streçlenmiş vaziyette 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Van'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Nina ile arama yapıldı. Aramada, otobüsün kilitli bölümünde zulalanmış, pirinç paketlerinin içerisine salça ile streçlenmiş vaziyette, 43 parça halinde 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otobüse savcı talimatı ile el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Operasyonda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.