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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda M.T. ve H.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda tabanca ve 2 gram esrar ele geçirildi.