Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde 10-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında çalışma yaptı. Operasyonda, 9 parça halinde 1 kilo 180 gram metamfetamin maddesi, 23 parça halinde 511,35 gram sentetik kannabinoid, 28,30 gram esrar, 240 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 825 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 18 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli şahsa ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ