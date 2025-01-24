Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı, 10 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalanırken, 10 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 227,45 gram sentetik kannabinoid, 159,54 gram esrar, 4 parça halinde 7,14 gram metamfetamin, bin 694 adet sentetik ecza maddesi, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 40 fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşların huzuru ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ELAZIĞ