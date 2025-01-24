Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya Selçuklu'daki 4 katlı binanın çökme anı

Konya'da 4 katlı binanın çökme anına ait görüntülere ulaşıldı
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı, 10 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı, 10 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalanırken, 10 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 227,45 gram sentetik kannabinoid, 159,54 gram esrar, 4 parça halinde 7,14 gram metamfetamin, bin 694 adet sentetik ecza maddesi, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 40 fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşların huzuru ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tarihin en büyük sınır dışı operasyonu başladı
img

O iş yerlerini hemen şikayet edin
img

Boş tribünlere konser verdi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.