Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Gözaltı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 380 gram metamfetamin ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 13 parça halinde 3 kilo 380 gram metamfetamin, 5 parça halinde 314.28 gram sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 28 gram esrar, 2.65 gram bonzai, 48 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarda 13 şüpheli şahıs yakalanırken Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 6 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanırken 2 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ