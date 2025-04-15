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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 yabancı uyruklu şahsın yuttuğu 585 gram metamfetamin hastane ortamında çıkartıldı. Toplamda 12 şüpheli tutuklandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yabancı uyruklu şahsın yuttuğu 48 parça halindeki 585 gram metamfetamin maddesi hastane ortamında çıkartılırken, kent genelindeki operasyonlarda toplam 12 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda, sınır kapısından ülkeye pasaportla giren yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs Elazığ'da yakalandı. Daha önceden kapsüller halinde yuttukları tespit edilen toplam, 48 parça halinde 585 gram metamfetamin maddesi hastane ortamında çıkartıldı. Ayrıca kentte yapılan diğer operasyonlarda; 12 parça halinde 397,35 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 parça halinde 59,45 gr esrar maddesi, 96 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sına 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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