Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.T. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada, yaklaşık 300 gram kubar esrar maddesi, folyoya sarılı yaklaşık bir gram metamfetamin, kova diye tabir edilen 1 kullanma aparatı, ruhsatsız 1 adet tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen bronz malzemeler ile 1 adet sikke olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ