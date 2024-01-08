Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Sokak Satıcısı Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda bir sokak satıcısı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede bir şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında, 3 parça halinde toplam 15.95 gram esrar maddesi ve 4 parça halinde toplam 34,35 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ