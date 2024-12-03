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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 11 bin 250 TL ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 24 parça halinde 19,45 gram kokain, 4 parça halinde 82.13 gram esrar maddesi, 12.15 gram metamfetamin maddesi, 107 adet sentetik ecza maddesi, 58 adet Extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 Türk Lirası da ele geçirilirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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