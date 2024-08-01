Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ikamet, araç ve işyeri aramasında, 3 parça halinde toplam 209,47 gr esrar maddesi, 10 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 adet kartuş, 1 adet çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ