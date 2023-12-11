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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 7 uyuşturucu taciri yakalandı. 5 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3'ü kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında çanta içerisinde 1 kilogram 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretim maddeleri, 2 bin 900 euro ve bin 25 lira ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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