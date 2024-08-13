Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan ikamet ve üst aramalarında 6 parça halinde 378,98 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin ve extacy hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ