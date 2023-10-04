Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdürdüğü çalışmada, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelinin işyerine gerçekleştirilen operasyon sonucunda M.G.,T.K.,G.T.,R.Ç.,B.D. ve Ü.Ü. işyerinde uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda 39 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ve muhtelif uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ