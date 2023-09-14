Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları M.B.Ö.'nün adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet tabanca, 5 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda merkezde ikamet eden M.B.Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin adresine gerçekleştirilen operasyonda M.B.Ö., O.D., A.Y., A.K.,F.K. ve A.U. evde uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan arama sonucunda ise 1 adet tabanca, 5 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ