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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Elazığ'da yapılan polis operasyonunda, 39 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir zanlı ile birlikte 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor: 6 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı ve uyuşturucu ticaretinden 5 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık ve basit yaralama suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı K.U.A yakalandı. Aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 ikamette yapılan aramada, 4 kilogram 10 gram esrar, 30 gram kokain, 3 parça halinde 11,95 gram metamfetamin, 5,62 gram sentetik kannabinoid maddesi, 52 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 700 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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