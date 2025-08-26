Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklanırken, 156 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli tutuklanırken 156 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda, 29 parça halinde 2,200 gram sentetik kannabinoid maddesi, 15 parça halinde 63,42 gram metamfetamin maddesi, 7 parça halinde 708,96 gram esrar maddesi, 493 adet sentetik ecza maddesi, 5,12 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 5'i 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. 4 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verilirken 156 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
