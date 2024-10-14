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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Torbacı Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Torbacı Tutuklandı
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda, 7 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 5 parça halinde 16,68 gram esrar maddesi, 6 parça halinde 5,18 gram Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 4,12 gram Kannabinoid maddesi, 8 bin 362 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 950 TL ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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