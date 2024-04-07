Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuştucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'den Elazığ'a 2 farklı araç ile uyuşturucu madde getireleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda araçlar durduruldu ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramada, 290 gram Skunk, 50 gram Metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarda uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ