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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Elazığ'da polis, bir aracın bagajında zulalanmış 5 kilogram metamfetamin buldu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir aracın bagaj kapağı sacı içerisine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada, bagaj kapağı sacı içerisine zulalanmış şekilde, 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınana ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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